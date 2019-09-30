Специалисты Госжилинспекции не справляются с объемом обращений, связанных с отоплением

Заявки от южноуральцев обрабатываются по мере поступления.

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Горячая линия по вопросам отопления, созданная Госинспекцией по жилищным вопросам Челябинской области, продолжает свою работу. В связи с тем, что отопительный сезон только начался и многие системы налаживают, тепло появляется не сразу и не везде. Южноуральцы пытаются дозвониться в ГЖИ, но из-за большого потока не у всех получается связаться со специалистом.

«Мы звонили по номеру горячей линии много раз, но там все время занято, и мы не можем связаться», — рассказали сайту «Первый областной» жители Челябинска.

В ГЖИ подтвердили, объем заявок очень большой. Все, у кого есть какие-то проблемы с отоплением, пытаются дозвониться.

«Горячая линия работает в течение рабочего дня: с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Специалисты обрабатывают заявки, но их поступает очень много, поэтому номера телефонов территориальных отделов могут быть подолгу заняты. Это значит, что специалисты работают», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в Госинспекцией по жилищным вопросам Челябинской области.

Напомним, что в Челябинске отсутствует отопление в 300 жилых домов. В каждом из них ведется работа либо аварийной бригадой, либо управляющей компанией. За несколько дней все неполадки должны устранить и подать тепло в жилые дома.