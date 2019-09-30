Отопление появилось у замерзающих в Златоусте людей

Последние неработающие котельные получили разрешение на запуск.

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Долгожданное отопление появилось в нескольких жилых домах и образовательных учреждениях Златоуста. Части жителей города и поселка Центральный пришлось ждать, пока котельные, поставляющие тепло в их дома, запустят. Сделать этого не могли из-за того, что муниципалитет не решил финансовые вопросы с компанией «НОВАТЭК».

Из-за отсутствия тепла были закрыты несколько школ, дети были вынуждены посещать другие детские сады.

Администрация округа решала вопросы задолженности с компанией «НОВАТЭК». Сейчас работа образовательных учреждений налажена.

«Тепло поступает во все дома и учреждения. Котельные были запущены еще в пятницу, 27 сентября. Сегодня начали свою работу школа № 13 и детский сад № 52, школа № 3 тоже начала свою работу», — рассказала сайту «Первый областной» советник главы Златоуста по информационной политике.

Закрытым на данный момент остается только одно общеобразовательное учреждение. Детский сад № 45 откроет свои двери завтра, 1 октября.