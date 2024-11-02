В Саду Победы завершили реставрацию выставки военной техники

Челябинск готовится к 80‑летию Великой Победы

Военную технику в Саду Победы в Челябинске полностью перекрасили из красного в зеленый цвет. Исключение — корабль. До ватерлинии он красный, выше выкрашен в серый цвет.





Покраска стала заключительным этапом восстановительных работ.

Реставрацию провели на всех 19 машинах и установках: в технику добавили отсутствующие элементы и заменили те, что проржавели насквозь. Полностью поменяли кузов боевой машины «Град» БМ-21, сообщает администрация Челябинска.

Выставка открыта для свободного посещения. Напомним, она работает с 2007 года. Открывали выставку к 70-летию Тракторозаводского района. «В годы Великой Отечественной войны ЧТЗ выпустил более 18 тысяч танков и самоходных орудий» — значится на стеле выставки.





80-летие Великой Победы, которое будут праздновать в 2025 году, Сад Победы встретит в обновленном виде.