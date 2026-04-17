Картину XVIII века отправили из Челябинска на выставку в Пушкинский музей

В столицу уехал пейзаж Андреа Локателли

Челябинский музей изобразительных искусств отправил в столицу полотно, которое станет частью крупного выставочного проекта. Речь идет о пейзаже Андреа Локателли. Картину уже упаковали и транспортировали в Пушкинский музей.

Работа XVIII века будет представлена на экспозиции «Коллекция России. Барятинские». Выставка посвящена одному из самых крупных частных собраний дореволюционной России. Собрание князей Барятинских в свое время считалось уникальным. Оно насчитывало порядка 20 тысяч произведений и украшало родовую усадьбу Марьино. Однако после национализации имущество разделили по разным музеям.

Сегодня организаторы впервые за последние сто лет пытаются воссоздать коллекцию заново. В экспозицию войдут работы Альбрехта Дюрера, Рембрандта и Каспара Давида Фридриха.

«Рады стать частью этого большого проекта», — поделились в Челябинском музее изобразительных искусств.

Выставка «Коллекция России. Барятинские» откроется 21 апреля и будет работать до 5 июля (0+).