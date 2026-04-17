В Челябинской области ищут 16‑летнего подростка с тату на запястье

Он ушел в неизвестном направлении

В селе Кизильском Челябинской области четвертые сутки ищут 16‑летнего подростка. Владислав Трубников ушел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛЕГИОН СПАС74».

Парень был одет в серо-зеленую куртку, темную кофту, черные штаны с белыми полосками по бокам, с собой — голубая борсетка. Из особых примет — на левом запястье у него татуировки в виде сердца и креста. Рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и темно-русые волосы.

По предположениям, он может находиться в Магнитогорске. Информацию о местонахождении Владислава можно сообщить по номеру 8-900-065-23-55.