В ряде школ России учебный год может быть продлен. Связано это с коронавирусной ситуацией в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
«В ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена, который начнется 8 июня. ... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться», — заявил Сергей Кравцов.
Отметим, что все проверочные работы у школьников будут проведены по окончании учебного года. А еще один перенос ЕГЭ пока не планируется. Основной этап госэкзамена начнется по графику — 8 июня.
«Надеемся, что к моменту проведения ЕГЭ никакой опасности здоровью не будет. Но если возникнет необходимость введения дополнительных мер, они будут приняты. Мы готовы к разным сценариям. Главное сейчас — не думать о датах, а спокойно готовиться к проведению экзаменов», — заявил министр просвещения.
Отметим, что с 6 апреля все южноуральские школьники переходят в формат дистанционного обучения. По всем вопросам, связанным с организацией образовательного процесса в период ограничительных мер, можно обратиться на горячую линию министерства образования Челябинской области: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.
Также в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: 8-800-201-41-88.