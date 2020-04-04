В ряде школ учебный год могут продлить до 8 июня

В этот день стартует основной этап проведения ЕГЭ.

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В ряде школ России учебный год может быть продлен. Связано это с коронавирусной ситуацией в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«В ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена, который начнется 8 июня. ... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться», — заявил Сергей Кравцов.

Отметим, что все проверочные работы у школьников будут проведены по окончании учебного года. А еще один перенос ЕГЭ пока не планируется. Основной этап госэкзамена начнется по графику — 8 июня.

«Надеемся, что к моменту проведения ЕГЭ никакой опасности здоровью не будет. Но если возникнет необходимость введения дополнительных мер, они будут приняты. Мы готовы к разным сценариям. Главное сейчас — не думать о датах, а спокойно готовиться к проведению экзаменов», — заявил министр просвещения.

Отметим, что с 6 апреля все южноуральские школьники переходят в формат дистанционного обучения. По всем вопросам, связанным с организацией образовательного процесса в период ограничительных мер, можно обратиться на горячую линию министерства образования Челябинской области: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.

Также в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: 8-800-201-41-88.