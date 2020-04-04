Молодые родители в Новокузнецке назвали сына в честь коронавируса

Они надеются, что это имя принесет счастье их ребенку.

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Последнее время находится мало поводов для радости. Действительно, новости о коронавирусе приходят не совсем хорошие. С каждым днем число заболевших все больше и больше. Но одна пара из Новокузнецка решила совсем не унывать в это время, когда всем надо сидеть дома.

У молодых людей совсем недавно родился сын. И они приняли решение дать ему имя в честь коронавирусной инфекции — Ковид.

Они отмечают, что ранее это имя не существовало, так что оно имеет очень сильную энергетику. Оно звучное и оригинальное. Также они надеются, что данное имя принесет ребенку только счастье в жизни.

Известно, что отца ребенка зовут Олег. Но на данный момент неизвестно, зарегистрирует ли местный ЗАГС Ковида Олеговича.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.

Также открыт официальный сайт, на котором размещена вся актуальная информация о коронавирусе в регионе: коронавирус74.рф.