Последнее время находится мало поводов для радости. Действительно, новости о коронавирусе приходят не совсем хорошие. С каждым днем число заболевших все больше и больше. Но одна пара из Новокузнецка решила совсем не унывать в это время, когда всем надо сидеть дома.
У молодых людей совсем недавно родился сын. И они приняли решение дать ему имя в честь коронавирусной инфекции — Ковид.
Они отмечают, что ранее это имя не существовало, так что оно имеет очень сильную энергетику. Оно звучное и оригинальное. Также они надеются, что данное имя принесет ребенку только счастье в жизни.
Известно, что отца ребенка зовут Олег. Но на данный момент неизвестно, зарегистрирует ли местный ЗАГС Ковида Олеговича.
Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.
Также открыт официальный сайт, на котором размещена вся актуальная информация о коронавирусе в регионе: коронавирус74.рф.