Глава Минпросвещения РФ озвучил оптимальные сроки окончания учебного года

Рекомендации касаются как начальных и средних, так и выпускных классов.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции министр просвещения РФ Сергей Кравцов дал рекомендации по срокам завершения учебного года в региональных школах. Слова министра, сказанные на недавнем совещании с руководителями региональных органов управления образования, цитирует издание РБК.

Так, Минпросвещения РФ рекомендовало завершить учебный год следующим образом: для 1-8 классов — 15 или 16 мая, для 10 классов — 29 или 30 мая, а для 9 и 11 классов — 5 июня.

«Рекомендации подготовлены совместно с психологами и экспертами исходя из необходимости обеспечить школьникам полноценный физический и психологический отдых»,— сообщил Сергей Кравцов.

Также министр выразил надежду на то, что в сентябре все школы начнут полноценную работу, поскольку дистанционное обучение никогда не заменит живого общения.

Отметим, что озвученные даты носят рекомендательный характер, и каждый российский регион будет решать самостоятельно, когда им будет лучше завершить учебный год.

Напомним также, проведение первого Единого государственного экзамена было перенесено в этом году на 8 июня, а Государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов пройдёт с 8 июня по 31 июля.