В RuStore добавили возможность совершать покупки в приложениях

Российский онлайн-магазин приложений работает только на платформе Android

Разработчики теперь могут монетизировать свои приложения в маркетплейсе RuStore, а пользователи — оформлять подписки или совершать покупки. Об этом сообщили в пресс-службе компании VK.

Для того чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчикам необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит 15%.

Покупателям для совершения оплаты необходимо будет привязать банковскую карту в личном кабинете. В будущем будут доступны и другие способы оплаты.

«Многие разработчики потеряли возможность монетизировать свои приложения на других платформах в России, но теперь смогут делать это на RuStore. Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи»,— прокомментировал руководитель проекта RuStore Иван Мыздриков.

Теперь пользователи смогут покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы, прокачивать своих персонажей в играх и многое другое, а разработчики смогут указывать на странице приложения длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате.

В конце мая компания VK совместно с Минцифры РФ запустила бета-версию отечественного магазина приложений RuStore, который работает на устройствах с операционной системой Android после запрета в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений.