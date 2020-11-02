В Челябинске произошло три ДТП с участием пешеходов. В результате происшествий погибли три человека, все они скончались на месте.
В субботу, 31 октября, вечером у дома 15 по улице Свердлова в Кусе 63-летний мужчина за рулем «Мицубиси» совершил наезд на 70-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
Еще одно смертельное ДТП произошло в воскресенье, 1 ноября, вечером на 51 км автодороги Западный обход Челябинска.
«На территории Сосновского района водитель, 40-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем „Мерседес-Бенц“ с прицепом, совершил наезд на неустановленного пешехода, стоящего на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на верхней одежде», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.
В понедельник, 2 ноября, еще один пешеход скончался в Сосновском районе.
«В 04:30 на 1 844 км автодороги Москва — Челябинск водитель, 36-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-279952, совершил наезд на неустановленного пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Погибший также был в одежде, которую не было заметно в темноте.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток и в условиях непогоды.