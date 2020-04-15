В РПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить куличи и творожную пасху

Ведь грядущий праздник всех прихожан попросили провести дома.

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В этом году Святейший Патриарх Кирилл благословил всех верующих оставаться дома на светлый праздник Пасху, который состоится 19 апреля. Ведь это необходимо для того, чтобы сдержать распространение коронавируса и не увеличить число зараженных.

Теперь все верующие могут совершить благословение куличей и пасх самостоятельно. Патриарх Кирилл также дал свое благословение.

«И освящение можно совершить следующим образом: Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи „Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в“, затем окропить пищу святой водой (при наличии) со словами: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь“», — советуют верующим.

Также напоминаем, что пасхальную службу в Свято-Симеоновском соборе, которая состоится в ночь с 18 на 19 апреля, медиахолдинг ОТВ покажет в прямом эфире. Ее можно будет посмотреть с полуночи до четырех утра на телеканалах ОТВ, ОТР и сайте 1obl.tv. Главное, оставайтесь дома.