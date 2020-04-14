Традиционная пасхальная служба в Челябинской области пройдет в онлайн-режиме

Прихожан попросили оставаться в своих квартирах.

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В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции традиционную пасхальную службу было решено провести в онлайн-режиме. Для того, чтобы прихожане могли соблюдать режим самоизоляции, а также социальную дистанцию.

«Дорогие братья и сестры! Призываю вас, явить смирение и послушание — в дни Страстной седмицы, на Пасху, а также на Светлой неделе воздержаться от посещения храмов, молиться, оставаясь у себя дома. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы не допустить резкого лавинообразного нарастания числа заболевших коронавирусной инфекцией. Решить эту задачу можно только сообща, соблюдая режим самоизоляции», — обратился с просьбой к южноуральцам митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Онлайн-трансляция пасхальной службы начнется в полночь и завершится в четыре утра 19 апреля. Присоединиться к трансляции можно здесь.