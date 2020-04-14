Медиахолдинг ОТВ проведет прямую трансляцию пасхальной службы

Она состоится в ночь на 19 апреля.

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Уже в ближайшее воскресение, 19 апреля, все верующие будут отмечать светлый праздник - Пасху. Но пока длится Страстная седмица, все богослужения челябинской епархии перешли в онлайн. Ведь в данной эпидемиологической обстановке Святейший Патриарх Кирилл и митрополит Челябинский и Миасский Григорий дали прихожанам благословение не покидать своих квартир.

Вынужденное нововведение коснется и традиционной пасхальной службы, которая состоится ровно в полночь с субботы, 18 апреля, на воскресение, 19 апреля.

Она пройдет в Свято-Симеоновском соборе, а чтобы все верующие могли принять участие в молитве, церковь, совместно с медиахолдингом ОТВ организуют прямую трансляцию пасхальной службы. Она состоится на двух площадках — телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.

«Ситуация такова, что наша православная вера, наш патриотизм, наша любовь к людям и наше стремление к духовному единению должны сегодня выразиться в тщательной самоизоляции, в сведении к минимуму прямых контактов с окружающими людьми для предотвращения еще большего распространения коронавирусной инфекции. Думать, будто мы, православные христиане, неуязвимы для вируса, просто безрассудно», — обратился к южноуральцам митрополит Григорий.

Поэтому безопаснее всего будет остаться дома и присоединиться к службе в режиме онлайн. Она начнется ровно в полночь и продлится до четырех утра. Посмотреть ее вы сможете здесь.