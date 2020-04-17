Митрополит Челябинский и Миасский Григорий попросил прихожан молиться из дома

Южноуральцы могут присоединиться к пасхальной службе онлайн.

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В Челябинской области православных просят оставаться дома. С просьбой о том, чтобы прихожане молились не в церквях, обратился митрополит Челябинский и Миасский Григорий, во время брифинга губернатора Челябинской области Алексея Текслера по оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции на территории региона.

«Сегодня Великая пятница и совсем немного времени остается до дня Светлого Христова Воскресения, самого главного и самого радостного праздника церковного года. В эти дни мы Пасху справляем и встречаем в совершенно необычных условиях, условиях угрозы для нашей жизни. Я уже неоднократно обращался к православным южноуральцам, прихожанам наших храмов. Пользуясь прямым эфиром обращаюсь к ним сейчас: дорогие мои, в эти дни оставайтесь дома, молитесь дома. Священники будут совершать богослужение в наших православных храмах, вы же можете вместе с нами совместно молиться по телетрансляции, которая будет организована телеканалом ОТВ», — подчеркнул митрополит Григорий.

Также владыка призвал самостоятельно освятить пасхальную пищу, сразу после онлайн-службы.