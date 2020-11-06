В Ростехнадзоре назвали предварительные итоги обследования места взрыва в ГКБ № 2

Происшествие случилось из-за установки дополнительного оборудования, считают специалисты.

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Эксперты Ростехнадзора обнародовали предварительные итоги технического обследования места взрыва в ГКБ № 2 в Челябинске. Специалисты читают, что ЧП на кислородной станции произошло после установки на неё дополнительного оборудования.



«По результатам анализа предварительной информации об обстоятельствах аварии предполагается, что признаки опасности, идентифицирующие объект в качестве Опасного производственного объекта, появились после проведения на нем работ с установкой дополнительного оборудования при перепрофилировании медицинской организации на работу с пациентами больными коронавирусом»,— гласит пресс-релиз Ростехнадзора.

Добавим, по российским законам организации, которые используют «опасные производственный объекты» должны страховать свою гражданскую ответственность. Тогда, в случае аварии страховая компания возместит пострадавшим ущерб. Однако в Ростехнадзоре утверждают, что кислородную станцию в ГКБ № 2 никто не страховал. Однозначно определить класс опасности сейчас нельзя из-за сгоревшего оборудования.

Взрыв в больнице возле ЮУрГУ прогремел в субботу, 31 октября. Эпицентром стала пристройка к зданию — кислородная будка. Именно там, предварительно, во время пожара разгерметизировались ёмкости. После огонь перекинулся на саму больницу и стоящий рядом жилой дом. Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

О том, как проходит проверка и что будет, если подтвердится факт использования объекта без страховки, смотрите в программе «Время новостей. Итоги» на ОТВ. В эфир передача выйдет в субботу, в 21:30.