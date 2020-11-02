В ГКБ № 2 восстановили часть окон

На ремонт пострадавшего здания отведено около трёх недель.

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В пострадавшей от взрыва баллонов с кислородом ГКБ № 2 Челябинска уже начался ремонт. Сегодня, 2 ноября, в здании восстановили 17 окон и полностью закрыли тепловой контур. Об этом заявил заместитель главы города Сергей Авдеев. Уже во вторник, 3 ноября, в больнице приступят к монтажу новых окон, не подлежащих восстановлению.



«Завтра приступаем к текущему ремонту помещений, которые также пострадали. Всего 121 окно, 17 уже отремонтировано, с завтрашнего дня приступаем к ремонту и замене 104 окон. Посмотрим, с какими темпами будут идти работы», — рассказал «Первому областному» заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев.

Всего на ремонт больницы отведено около трёх недель. Сергей Авдеев заявил, что тепловой контур здания закроется к вечеру 3 ноября.

«Ремонт палат — в течение трёх недель. Оборудование практически никакое не пострадало. Что касается кроватей — они пострадали только в одной палате, думаю здесь проблем не будет, приобретаются новые матрасы и кровати. Через три недели поставлена задача — открыть приём для новых пациентов»,— добавил Сергей Авдеев.

Взрыв в больнице возле ЮУрГУ прогремел в субботу, 31 октября. Эпицентром стала пристройка к зданию — кислородная будка. По предварительным данным, именно там во время пожара разгерметизировались ёмкости, затем огонь перекинулся на саму больницу и стоящий рядом жилой дом. Сейчас часть пациентов ГКБ № 2 распределена по другим больницам города. Кроме того, областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».