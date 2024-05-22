В российских воспитательных колониях разрешат носить халаты и легинсы

У женщин также появятся жакеты с юбками

В воспитательных колониях России разрешат носить халаты, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой и тапочки. Приказ Минюста РФ, вносящий изменения в ведомственный приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах», опубликован на официальном портале правовой информации.

«К одежде, которую можно будет носить в воспитательных колониях, добавляются костюм — жакет и юбка, шорты, легинсы, ночная сорочка или пижама, а также домашний халат. Жакет с застежкой на петли, пуговицы и лацканами. Накладка для отличительного знака осужденной будет на правой части в области груди», — говорится в документе.

Вся одежда должна быть зеленого или черного цвета. Халаты будут сделаны из хлопчатобумажного полотна с застежкой-молнией или из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком. Женщинам вместо платка будут выдавать зимние трикотажные шапки.