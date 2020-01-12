В российских школах появится новая система оценок

За некоторые предметы можно будет поставить «Зачет» и «Незачет».

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В аттестатах российских школьников могут появиться новые оценки. За некоторые предметы преподаватели смогут ставить не оценку, а «Зачет» или «Незачет». Об этом сообщает «Российская газета», цитируя министра просвещения Ольгу Васильеву.

Министр отмечает, что многие школы уже изменили систему оценок, используя баллы или выставляя «зачеты», но в аттестатах выпускникам ставят оценки по 5-балльной системе.

«Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура"», — сообщает Ольга Васильева «Российской газете».

Ольга Васильева подчеркнула, что выбрать, вносить ли изменения в систему оценивания, предстоит школам.