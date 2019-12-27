Родители школьников в Сатке жалуются на денежные поборы

Детей заставляют выбирать между утренником и учебным днем.

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Родители саткинских школьников утверждают, что в учебном заведении с них собирают деньги. Речь идет о школе № 11, в которой, по словам родителей, их обязали оплатить детский утренник, на который должны были прийти все учащиеся.

С данной информацией родители обратились к правозащитникам.

«Если дети не сдадут деньги, то мы в этот день будем учиться, так как он является учебным днем. Освобождение мы получаем в связи с проведением новогоднего мероприятия, где явка должна быть 100%», — рассказали родители «Гражданскому патрулю».

Однако не все родители считают, что данная ситуация вызывает сомнения.

«Я считаю, что это вполне адекватная ситуация, классные руководители предложили посетить детское мероприятие. Если мы отказываемся, то дети остаются в школе, потому что день является учебным. Не было речи о том, что явка должна быть обязательна», — сообщила сайту «Первый областной» родитель ученика школы № 11 Светлана Курбанова.

Несмотря на это, представители «Гражданского патруля» обратились в министерство образования, с просьбой объяснить действия педагогов.