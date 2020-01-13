Долгожданная школа открылась в посёлке Шубино Усть-Катава

Сроки завершения строительства объекта неоднократно сдвигались.

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В Усть-Катавском городском округе Челябинской области открылась новая школа. Рядом со старым зданием школы № 4 теперь возведён пристрой. Ученики посёлка Шубино могут посещать занятия возле дома, а не ездить в учебное заведение на общественном транспорте.

Построить новые классы получилось не сразу, сроки сдачи объекта срывались. Контролировал ситуацию губернатор Алексей Текслер лично.

«Впечатления отличные, это конечный результат по строительству пристроя. В Усть-Катаве это не назовешь пристроем, тут будет учиться 160 человек, вместе со старой школой. Не останавливаемся на этом: Алексей Леонидович нам поручил отремонтировать старую школу, сделать спортивный городок, поставить коробку, благоустроить территорию. Надеемся, что к 1 сентября, губернатор приедет к нам на совместное открытие старой и новой школы», — рассказал сайту «Первый областной» глава Усть-Катава Сергей Семков.

Сейчас в новом пристрое обучается младшее звено, а также расположены еще несколько кабинетов.

«Места хватает всем. В новом пристрое 1, 2 этаж. На втором этаже начальная школа, на 1 — кабинеты технологии: и для шитья-готовки девочкам, и станки мальчикам. В старой школе — 4 кабинета, спортзал, несколько пустых кабинетов. После капремонта будет компьютерный класс, библиотека. Впереди еще много работы», — прокомментировала изменения в школе директор учебного заведения Татьяна Сиротина.

Капитальный ремонт планируют завершить до начала нового учебного года. Весной разработают проект и проведут аукцион, чтобы на работы оставалось не менее пяти месяцев.