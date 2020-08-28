В российских школах больше не будут звучать единые школьные звонки

Для каждого класса время начала и окончания уроков будет индивидуальным.

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Российские школы перестанут подавать единые сигналы о начале уроков и перемен. Школьные звонки не будут больше звенеть, поскольку время начала и окончания уроков и перемен у каждого класса будет индивидуальным. Оо этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению рассказала директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова, сообщает ТАСС.

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — цитирует Тамару Романову издание.

Отметим, что все образовательные учреждения России подготовлены к началу учебного года.