Магнитогорский школьник коллекционирует модели транспорта

Парк Ильи Руткевича насчитывает 20 моделей.

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Подросток Илья Руткевич из Магнитогорска коллекционирует модели электротранспорта. 14-летний парень знает все модели не только по цвету, но и по году разработки и запуску в производство.



«Трамвай разработан на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в 2013 году. На данный момент в Магнитогорске эксплуатируются около 30 штук таких вагонов»,— рассказал «Первому областному» коллекционер моделей транспорта Илья Руткевич.

Всего в коллекции Ильи Руткевича 12 трамваев и 8 троллейбусов. Парк электротранспорта создается за один вечер: мальчик распечатывает модели на принтере, затем вырезает детали и поочередно склеивает кузов и мелкие элементы. Именно последнее, по словам коллекционера, занимает больше всего времени.

«Надвагонное оборудование имеет больше всего мелких частей. В частности, это фары, пантограф и другая мелочёвка, которая находится на крыше»,— подчеркнул Илья Руткевич.

Коллекция Ильи Руткевича растет постоянно. Школьник планирует склеить модель австралийского трамвая, который примечателен тем, что имеет гармошку. В парк войдёт и автобус с крупной детализацией — пассажирскими сиденьями, поручнями и кабиной водителя.