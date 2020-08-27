Пицца и бургеры могут появиться в рационе школьников Челябинской области

Но приготовить их должны будут правильно, чтобы сформировать культуру питания у малышей.

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Горячее питание в школах Челябинской области будет выстроено в концепции здорового питания. Детям с самого раннего возраста хотят привить привычку есть правильную пищу, что предусмотрено в реализации задач президента. Об этом сегодня, 27 августа, рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Первый замглавы региона осмотрела пищеблок школы № 104, а также поделилась своими идеями о том, каким должно быть горячее питание для детей Южного Урала.



Ирина Гехт отметила, что на переоснащение пищеблоков из областного бюджета было выделено порядка 300 миллионов рублей. Новое оборудование в школах отличается по качеству от прошлого и позволит готовить не только вкусную, но и полезную еду.

«Сегодня мы говорим не только про горячие завтраки, но и говорим уже о концепции здорового питания, и мы это неоднократно обсуждали. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении, у нас витаминизированное молоко, с точки зрения индемичности региона по заболеваниям щитовидное железы и нехватки йода, это обогащение витамином D, йодом, теми микроэлементами, которые нужны нашим детям особенно в период роста»,— рассказала сайту «Первый областной» вице-губернатор Ирина Гехт.

Также школы Челябинска поддерживают и другие инициативы, направленные на оздоровление питания детей. Так, в меню детей могут появиться овощные нарезки в качестве перекуса. Ключевой задачей Ирина Гехт назвала формирование у школьников привычки есть правильную пищу, а новое оборудование позволит не только составлять здоровое меню, но и сделать его вкусным.

«Наша задача — накормить детей вкусно и полезно, чтобы дети в школе питались. Это может быть и бургер и пицца правильно приготовленное, сладкий пирожок, это ещё можно себе позволить в их возрасте, поэтому я надеюсь, что таким образом к принципам здорового питания мы придём и сформируем у детей культуру здорового питания»,— добавила Ирина Гехт.

Напомним, обеспечить всех младших школьников России бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. Челябинская область одной из первых выразила готовность реализовать инициативу главы государства. По планам регионального правительства, новое меню дети попробуют уже с 1 сентября.