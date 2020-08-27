Часть южноуральских школьников может продолжить учиться удаленно

В школах Южного Урала применят дополнительные меры осторожности.

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Часть детей Челябинской области может перейти на дистанционное обучение, если того захотят их родители. Возможность такого развития учебного года в пандемию рассматривает первый вице-губернатор Ирина Гехт. По её словам, такой вариант необходимо дать тем семьям, которые боятся за здоровье детей и близких.



«Мы надеемся, что мы достаточно органично войдём в процесс очного обучения, но всё-таки вопрос, который меня беспокоит? И мы будем обсуждать его с коллегами — возможность для тех родителей, которые опасаются за здоровье своих детей и близких, дать им возможность дистанционного обучения по выбору»,— заявила Ирина Гехт.

При этом первый замгубернатора подчеркнула, что сейчас у областного правительства нет плана «Б» касательно обратного перехода детей на дистант. При этом, ссылаясь на исследования, Ирина Гехт заверила, что дети и молодёжь переносят COVID-19 в большинстве своём бессимптомно. По данным первого вице-губернатора, в этой группе признаков болезни не было у 95% заражённых.

«Мы понимаем, что формирование школьных групп приведёт к распространению заболевания, но для них это совершенно бессимптомно, незаметно во многом и формирует некую имунную прослойку, потому что, если говорить об исследовании, она у нас крайне мала, около 24%. Мы ещё будем болеть и не надо в отношении этого строить иллюзии, всё будет зависеть от того, как мы будем сохранять осторожность, это позволит нам избежать каких-то всплесков»,— добавила первый замгубернатора.

По словам Ирины Гехт, к началу учебного года главной группой риска станут педагоги, поскольку бесспимтомная болезнь у ребёнка может развиться во взрослом организме. Именно поэтому учителям особенно важно соблюдать меры безопасности и именно поэтому были изменены графики заходов в школы, перемен, линеек, питания. Все эти меры позволят рассредоточить потоки и уменьшить риск распространения коронавируса.