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/ В российских продуктовых магазинах меняется порядок продажи молочных продуктов

В российских продуктовых магазинах меняется порядок продажи молочных продуктов

Продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
сегодня в 13:26
  |  Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов. С 1 июля 2019 года продукты, содержащие заменители молочного жира, должны стоять на отдельной полке, сообщает ТАСС. Изменения вводятся для того, чтобы покупатели без затруднений могли отличить молочную продукцию одного вида от другого.

В скором времени специалисты Роскачества также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением. — приводит слова представителей Роскачества ТАСС.
Эксперты утверждают, что у российской сетевой розницы не должно возникнуть проблем по разделению видов продукции, однако у розничных магазинов, не входящих в сети, могут возникнуть сложности с размещением продукции на небольшой торговой площади.

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Комментарии

Валентина Плотникова
20:31, 01.07.2019
А я поккпаю деревенское.во много раз вкусней молоко чем в бутылках и пакетах.
Алексей Гатов
14:08, 01.07.2019
Теперь кисляк и просрочку будут продавать с милой улыбкой на лице

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