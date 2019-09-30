Молоко может подорожать уже через месяц

Рост цен прогнозируется в целом по стране.

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Цены на молоко в России могут вырасти на 10% уже в ноябре. Это связывают с запуском электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), а также с экспериментом по маркировке.

С 1 ноября начнется заключительный этап ЭВС. Ранее обязательные электронные документы оформляли на сыры, масло и творог, теперь список дополнят молоком, мороженым и кисломолочными продуктами. Кроме того, на данный момент в России идет эксперимент по маркировке части готовой продукции. На молоко, сливки, йогурты, творог и сыры производители наносят специальный код, позволяющий исключить из продажи фальсификат. В следующем году маркировку планируют сделать обязательной. Как сообщают «Известия», дополнительные расходы для бизнеса в связи с одновременным запуском двух систем контроля могут повлечь за собой рост стоимости молочной продукции для покупателей.

«Во-первых, в это время всегда растут цены, так как заканчивается летний сезон, молока становится меньше, но 10% — это довольно много. Рост связывают с системой ЭВС, которая очень нужна, так как продается много фальсификата. Ясно, что как только установят контроль, уменьшится количество продукции. Поэтому повышение возможно, но не такое значительное», — прокомментировал сайту «Первый областной» заместитель председателя СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев.

В эксперименте по внедрению маркировки уже участвуют порядка 30-ти производителей. Поэтому в скором времени промаркированная «молочка» может появиться на полках сетевых магазинов.