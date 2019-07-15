В России свежесть молочных продуктов можно будет проверить по QR-коду

Нововведение появится в рамках изменения правил продажи молочных продуктов.

В России можно будет проверить свежесть молочных продуктов с помощью QR-кода. Нововведение появится в рамках изменения правил продажи молочных продуктов, которое вступило в силу с 1 июля. Теперь продукты, содержащие заменители молочного жира, должны стоять на отдельной полке в магазине.

В Челябинской области торговые сети уже внесли корректировки в ценники. Но, как отмечает координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей, этого недостаточно.



«Меньше половины магазинов включились в эту работу. По постановлению они могут или поставить продукты на отдельную полку или маркировать ценники. Крупные торговые сети сработали неудовлетворительно. Некоторые отметили продукты стикером: коровой на голубом фоне, некоторые сделали пометку на ценнике, но они плохо читаемы. Нужно идти дальше, делать четкое разделение продуктов на полке», — прокомментировал изменения для сайта «Первый областной» Вадим Воробей.

В скором времени на всех молочных продуктах появится QR-код. Скачав мобильное приложение на смартфон, можно будет проследить путь товара от производителя до самой полки в магазине. Доступны будут такие показатели, как: место переработки, дата доставки в магазин, срок годности.

