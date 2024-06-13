В России вводятся штрафы за высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта

Соответствующие поправки внесли в Административный кодекс РФ

С 1 сентября 2024 года вводятся штрафы за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ о внесении соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях подписал накануне, 12 июня, президент страны Владимир Путин.

Штрафы предусмотрены за высадку инвалида первой группы, который едет без сопровождающего лица и не может оплатить проезд или предъявить документы о праве на льготную поездку.

Водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, а должностное лицо — на 20—30 тысяч рублей.

Штрафы начнут выписывать с 1 сентября.

Ранее такие же штрафы были введены за высадку детей до 16 лет, которые едут без сопровождения.