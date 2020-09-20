В России второй волны коронавируса не ожидается

По мнению эксперта, осенью будет лишь небольшой подъём заболеваемости.

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Второй волны коронавируса в России не ожидается. Подъём заболеваемости произойдёт, но он будет не таким, как в апреле этого года. Об этом сообщил изданию ТАСС главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов.

«В сентябре-октябре мы ожидаем небольшой подъём заболеваемости. Но это всё-таки будет не вторая волна. О ней нужно говорить тогда, когда первая полностью завершится, а у нас пока идёт снижение после первой волны»,— объяснил инфекционист.

По его мнению, подъём заболеваемости ожидается именно в этот период потому, что многие вернутся из отпусков, начнут работать и учиться, а новые коллективы приводят к тесным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости. Однако чем-то необычным это назвать нельзя.

«Такой подъём заболеваемости, как в марте-апреле, мы, скорее всего, наблюдать не будем»,— заключил Владимир Чуланов.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано более миллиона случаев заболевания коронавирусом. В Челябинской области с начала пандемии заболело 15930 человек.