В Челябинском вузе преподаватель заболел коронавирусом

Учебное учреждение получило предписание от Роспотребнадзора.

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Сегодня стало известно о том, что один из преподавателей Челябинского государственного университета заболел коронавирусом. В пресс-службе учебного заведения сайту «Первый областной» эту информацию подтвердили и рассказали, как сейчас организовано обучение.

«Действительно, диагноз подтверждён. За несколько дней до получения положительного результата анализа преподаватель после лекций почувствовала недомогание. От Роспотребнадзора мы получили общее предписание, с 19 сентября контактные лица и студенты отправлены на карантин. В течение двух недель они будут учиться дистанционно»,— рассказала пресс-секретарь ЧелГУ Нина Басова.

На сегодняшний день во всех учебных корпусах ЧелГУ, а также общежитиях запрещены все массовые мероприятия, усилен контроль термометрии, обеззараживания воздуха и использования дезинфицирующих средств и масок.

«Все наши запланированные мероприятия — КВН, „Первые шаги“, концерт ко дню рождения университета, масштабные факультетские конференции — переводятся в онлайн-формат. Рассматривается возможность проведения занятий физкультурой на открытом воздухе»,— сообщили в телеграм-канале университета.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 16 086 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел с начала пандемии 12 431 пациент.