Еще 79 южноуральцев заразились COVID-19

В числе заболевших — шесть школьников.

Послушать 00:00

В Челябинской области за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали еще 79 жителям региона. В том числе новой коронавирусной инфекцией заразились и шесть школьников. Общее количество больных на утро 22 сентября 2020 года — 16 086 человек.

«За прошедшие сутки из медицинских учреждений выписан 31 пациент, всего из больниц после выздоровления выписали 12431 пациентов. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 581 009. За прошедшие сутки специалисты провели 2584 тестов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На территории региона один класс закрыт по предписанию Роспотребнадзора из-за заражения ученика новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в Челябинской области умерли три человека с диагнозом COVID-19.

«От COVID-19 умерли два пациента: 56-летний мужчина и 49-летняя женщина. От других причин: 83-летний пациент, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий)», — сообщает региональный Минздрав.

Напоминаем, что на территории области действует масочный режим в общественных местах, кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Людям, старше 65 лет, рекомендуется соблюдать самоизоляцию.