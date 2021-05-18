Владимир Путин поручил ввести в России учет домашних животных

Законопроект должен быть разработан до 1 декабря 2021 года

В России введут учет домашних питомцев. Кроме того, будет создана система регистрации обращений граждан, которые пострадали от нападения животных. Тех же, кто добровольно стерилизует или маркирует питомца, будут поощрять. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и своих решений по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

До 1 декабря 2021 года правительство Российской Федерации совместно с руководством регионов должно определить, как организации и муниципалитеты будут распоряжаться бездомными животными, которые находятся на их территориях, отдавать их новым хозяевам и устанавливать для них ответственность. Должны быть введены учет домашних животных и мониторинг безнадзорных. Также кабмину поручено упорядочить содержание и разведение как домашних, так и диких животных, в том числе соответствующих объединений, то есть клубов и ассоциаций.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения; внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения»,— говорится в перечне.

Кроме того, согласно документу, будет усовершенствована работа с безнадзорными животными: кабмину и руководству регионов поручено организовать стерилизацию и вакцинацию питомцев. Также будут введены определенные нормы для приютов временного и постоянного содержания, в том числе их необходимое количество, длительность нахождения в них животных, потребность в кормах и лекарствах.

В числе поручений президента — формирование в обществе ответственного отношения к животным. Для этого кабмину поручено создать механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования питомцев, развивать благотворительную и волонтерскую деятельность граждан в этой сфере, а также разработать и проводить соответствующие просветительские программы.

«До 1 сентября 2021 года Генеральной прокуратуре Российской Федерации поручено провести проверку соблюдения органами исполнительной власти всех уровней и организациями требований законодательства Российской Федерации в области ответственного обращения с животными»,— добавляют в Кремле.

Отметим, в Агаповском районе Челябинской области уже месяц действует первый государственный приют для животных без владельцев. Этот объект является результатом реализации 498-го закона Российской Федерации «Об ответственном обращении с животными». Приют рассчитан на одновременное пребывание 300 собак и 200 кошек, но пока посетителей встречает только дружный лай «лучших друзей человека». Забирают собак из приюта неохотно: с начала работы учреждения пристроили всего троих хвостатых. Но сотрудники надеются, что в будущем новые семьи обретут как можно больше «воспитанников». Большой репортаж из приюта можно посмотреть на нашем сайте.

В январе этого года жители Челябинска несколько недель обсуждали судьбу брошенного пса Грея. Хозяйка оставила собаку у ветеринарной клиники, где ей делали операцию, с просьбой усыпить, поскольку денег на содержание и дорогостоящее лечение питомца у нее нет. К тому же она устала от агрессивного поведения пса. Главный врач ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов, где и делали операцию Грею, ужаснулся поведению хозяйки и, конечно же, наотрез отказался усыплять собаку.

«Я достал его с того света, чтобы убить?» — негодовал ветеринар.

Баграт Агажанов забрал пса в свою клинику и сразу же начал искать Грею новых хозяев. Семья для брошенной собаки нашлась довольно быстро: челябинка Ирина Саушкина рассказала, что увидела историю Грея в социальных сетях и сразу поняла, что именно она должна стать его новой хозяйкой. Характер питомца оказался не таким уж сложным, как сообщала предыдущая владелица Грея. По словам Ирины, животное необходимо любить, и тогда все будет хорошо.

«Мы будем купать Грея в любви, он будет моим до конца, он будет в тепле, обогрет. Я знаю, что могу дать ему много любви. У нас очень добрые дети, много места дома, есть время за ним ухаживать, а самое главное — когда есть любовь, то животные не болеют»,— сказала Ирина Саушкина.

Напомним также, в 2018 году в России был принят федеральный закон № 498 «О жестоком обращении с животными», согласно которому усыплять здоровое животное запрещено. Однако, как отмечают зоозащитники, не всегда это требование выполняется. По словам челябинского ветеринара Карена Даллакяна, на сегодняшний день деятельность ветеринарных клиник чаще всего носит коммерческий характер, поэтому врачи редко отказываются от пациентов и, несмотря на закон, усыпляют здоровых животных.

Вероятно, с введением в российское законодательство поправок, о которых говорится в перечне, утвержденном президентом РФ, россияне начнут ответственнее относиться к домашним животным.