«Когда их любят, они не болеют!» Брошенный пес Грей нашел новых хозяев в Челябинске

Среди желающих приютить бедолагу пришлось устраивать настоящий кастинг

Грустная история брошенного у ветклиники пса Грея закончилась счастливо. Он обрел добрую любящую семью.

Стоит отметить, что для выбора новых хозяев пришлось устроить целый кастинг. Ставшего всего за несколько дней знаменитым на всю Россию пса к себе хотели забрать десятки людей. К дому, где Грей сможет встретить достойную старость, выдвигался ряд требований, но главное из них было — окружение четвероногого любовью и теплом.

В гонке за гордое звание нового хозяина Грея победила челябинка Ирина Саушкина. Историю брошенного животного она увидела в Сети и не смогла остаться в стороне.

«Когда увидела информацию о Грее, поняла, что это моя собака, и сразу позвонила в ветклинику. Многие люди, видя подобные объявления, проходят мимо, думая, что в мире много других добрых людей и они обязательно помогут и спасут животное. Но именно поэтому многие животные так и остаются брошенными. Мы будем купать Грея в любви, он будет моим до конца, он будет в тепле, обогрет. Я знаю, что могу дать ему много любви, у нас очень добрые дети, много места дома, есть время за ним ухаживать, а самое главное — когда есть любовь, то животные не болеют», — рассказывает новая хозяйка Грея Ирина.

Спасение животных у Ирины, как оказалось, в крови. Ее мама уже много лет плотно занимается зооволонтерством и даже из сада приезжает с парой котов, которым потом ответственно ищет дом, спасая жизни четвероногим.

«Мама находила животных, лечила за свои деньги, а я уже рассказывала истории о собаке или кошке, и их забирали. По маминым подсчетам, мы спасли около пятидесяти жизней», — говорит Ирина.

У Ирины большая семья — муж и трое замечательных добрых детей. Грей в доме тоже не первый питомец, его соседями станут собака и пушистый рыжий кот. Кстати, последнего также спасла с улицы мама Ирины. Как только знаменитый челябинский пес переступил порог дома Саушкиных, его бросились гладить и обнимать младшая дочь Ирины Софья и Сын Демид. Девочка переживала, что Грея раньше обижали, и старалась его пожалеть.

«Грей очень добрый, спокойный, я научу его новым командам, буду его сильно любить», — говорит Демид.

Ветеринар Баграт Агажанов, который в мае 2020 года оперировал Грея и обогрел после того, как хозяйка оставила пса на пороге его клиники, провел для новых хозяев подробный и четкий инструктаж. Пес стар и имеет определенные проблемы со здоровьем, ему необходима строгая диета.

«Для Грея основное лечение заключается в соблюдении диеты: только вода и специализированный корм — это поможет восстановить поджелудочную железу и избежать дальнейших обострений панкреатита. Детям тоже нужно объяснить, что ничем нельзя подкармливать Грея. Через месяц нужно Грею сдать контрольные анализы», — порекомендовал ветеринарный врач Баграт Агажанов.

Как и обещал ветеринар, в качестве приданого семья вместе с Греем получила годовой запас специализированного корма — это более 150 кг. Деньги на его покупку присылали жители всей страны, недостающую сумму добавил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

За дальнейшей судьбой Грея будут пристально следить. Баграт Агажанов пообещал, что будет справляться о здоровье четвероногого, но стоит отметить, что с новой семьей Грею действительно повезло. Теперь он живет в большой квартире, где каждый домочадец готов его окружить теплом, любовью и заботой, которой он в своем почтенном возрасте несомненно достоин.

Напомним, пес Грей стал известен на всю страну после того, как бывшая хозяйка в 20-градусный мороз оставила его под дверями ветеринарной клиники «Добрый хвост». В записке, которую женщина оставила за ошейником собаки, она сообщила, что после операции, которую собаке провели местные врачи, пес стал неадекватен и неуправляем, кроме того, на его содержание теперь требуется намного больше средств. Спустя 10 лет верной дружбы Грей оказался обузой и от него решили избавиться таким постыдным образом. Судьбой стареющего шарпея-метиса озаботились любители животных всей страны. За неделю пес полюбился публике. Сотрудники клиники собрали средства на его лечение, а также на годовой запас корма, который передадут новому хозяину.