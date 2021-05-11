Санаторий для хвостатых. В Агаповском районе действует первый государственный приют для животных

Здравница для собак работает уже месяц

Первый в Челябинской области государственный приют для животных без владельца был открыт в Агаповском районе. Он начал работу еще с 1 апреля, и за месяц здесь уже есть о чем рассказать, и что показать.

Приют был построен как одна из мер реализации 498 федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Если раньше власти заказывали отлов и отстрел бродячих собак, то теперь отношения с безнадзорными животными стали гуманными и цивилизованными.

Дружный лай встречает каждого, кто появился на территории приюта. Собачий хор смолкает только к вечеру, когда основная часть сотрудников разъезжается по домам. В вольерах, за сеткой животные кажутся беззащитными, осиротевшими и даже жалкими. Но это только на первый взгляд. Освоившиеся постояльцы уже по-хозяйски виляют хвостом, приветствуя гостей, либо показывают оскал и не подпускают к сетке. Такие агрессивные собаки чаще всего уже родились на улице и абсолютно не доверяют существам на двух лапах и в белых халатах.

Есть в приюте и домашние питомцы, которые недавно оказались на улице. Их работники видят сразу — эти собаки ласкаются, они очень аккуратны и послушны. Заглядывать в глаза им становится стыдно: по воле человека они оказались бездомными, но продолжают любить, доверять, пытаются облизать руки, смотрят с надеждой и преданностью.

Собаки живут в теплых помещениях с доступом к уличным вольерам. Обычно они размещаются по одному, но бывают случаи, когда животные из одного помета или друзья-земляки из одного отлова живут в паре. Условия пребывания можно назвать комфортными: два раза в сутки уборка, кормление по времени и в соответствии с весом, тепло, сухо, светло, лечение и вакцинация, — такого обращения большинство собак не видели никогда.

«У нас все специалисты профессиональные ветеринарные врачи. Когда мы принимали штат, самым главным условием было доброе отношение к животным. У большинства наших людей есть домашние питомцы: кошки, собаки. Ни о каких жестокостях или криках и речи быть не может. Хотя мы и клички своим постояльцам стараемся не давать», — рассказывает начальник ОГБУ «Агаповская ветстанция» Наталья Козлова.

За прошедший год строительства и открытия она может с гордостью назвать приют своим детищем. От проекта на бумаге до действующего крупного учреждения и пока единственного в своем роде в регионе прошли бессонные ночи, круглосуточный контроль на этапе строительства и не меньшая ответственность во время запуска. Сейчас приют представляет собой большую территорию с каркасными помещениями в чистом поле — в 20 километрах от Агаповки и 7 — от Магнитогорска.

«В апреле прошлого года мы начали оформлять землю, в июне нам выделили деньги, в июле проект прошел экспертизу, а в августе мы отыграли конкурсы. В ноябре в зданиях уже горел свет, были подведены коммуникации. Сейчас мы работаем над благоустройством территории и занимаемся обустройством прогулочных зон для собак, холодными вольерами», — рассказывает Наталья Козлова.

Она сама участвовала в разработке проекта. Типовые формы не соответствовали методическим рекомендациям нового федерального закона. Пришлось самостоятельно вычислять площадь помещений, маршрут пребывания животных, планировку территории, разрабатывать прогноз расходов. И логотип своего нового структурного подразделения Наталья Петровна придумывала сама.

«Сейчас, оглядываясь назад, становится еще страшнее, — мы запустили первый, крупный, проект. Наверное, я бы уже не согласилась на такое. Слишком высокая степень ответственности, а ведь хочется все сделать не просто как надо, а очень хорошо», — говорит она.

Приют рассчитан на одновременное пребывание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь проживают только собаки, на кошек заказ от муниципалитетов еще не поступал. Проектная мощность учреждения рассчитана по количеству отловленных животных в течение года в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Варненском, Брединском, Карталинском, Чесменском, Нагайбакском районах. С муниципалитетами приют работает на безвозмездной основе.

«У нас есть график, когда какой район привозит определенное количество животных. Сначала мы их принимаем, регистрируем на нашем сайте, присваиваем номер, чипируем, биркуем», — рассказывает начальник приюта Александр Горюнов.

Животные первые десять дней сидят на карантине, их лечат, стерилизуют. Затем четвероногие переезжают в теплый вольер, где набираются сил, восстанавливаются после операции. Через 21 день их снова возвращают в естественную среду обитания — туда, откуда привезли.

«По чипу можно определить, когда животное было в приюте, какое лечение приняло, примерный возраст, вес. Как правило, чипированных собак нам уже не привозят. Если животное агрессивное, мы принимаем коллегиальное решение оставить его у нас в вольере. Усыпление — это крайняя мера, перед процедурой нужно оформить и пройти большой перечень регламентированных мероприятий», — рассказывает Александр Горюнов.

За первый месяц работы приюта здесь уже обосновались несколько особей, которые останутся надолго. Это двухнедельные щенки. Их хирург Алена Цыбизова и Александр Горюнов выхаживают, как в ясельной группе — с соблюдением температурного режима, кормят детской смесью и греют в ладонях. Хотя многие работники приюта стараются не привыкать к питомцам, не выделять себе любимцев.

«Всех жалко. Всех хочется оставить или забрать домой. Я вот не выдержала, заберу себе лайку. У меня уже есть собака этой породы, заберу домой подружку», — говорит Алена Алексеевна.

Случаев, когда из приюта забирали животных, всего три. Несколько недель назад «погостил» в приюте бигль, ему нашли новых хозяев, и пес уехал в добрые руки. Сейчас из породистых собак здесь живут хаски, лайка и щенок по типу немецкой овчарки. Сотрудники приюта надеются, что людей, желающих забрать к себе питомца, станет больше. Всю необходимую информацию о каждой собаке в приюте можно посмотреть на сайте.