История одного предательства. В Челябинске продолжают обсуждать судьбу брошенного пса Грея

Старого и больного питомца оставили возле дверей ветклиники с просьбой усыпить

История, поразившая всех любителей животных Челябинской области и не только, продолжает обсуждаться. 9 января камеры наружного видеонаблюдения ветклиники «Добрый хвост» зафиксировали вопиющий случай: девушка с крупной собакой подошла к дверям, попробовала постучать и позвонить в звонок, а не получив ответа, привязала к ручке поводок и без оглядки скрылась с места. Она даже не погладила пса напоследок. А четвероногий еще долго смотрел вслед...

Пришедшие на работу сотрудники клиники были ошарашены увиденным. Позднее в ошейнике бедолаги обнаружили записку, которая расставила все по местам: пса зовут Грей, а к ветклинике его привела хозяйка, которая устала от капризов питомца.

«Это Грей. В июле будет 10 лет. Вы ему делали операцию по удалению костей из кишков. После операции стал абсолютно неуправляем. Неадекватен. Не слушается. Начал пакостить так, что дома одного оставить боюсь. Устала. Усыпите его. Денег на него больше нет. На улице замерзнет», — гласил текст записки.





Главный врач ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов в эфире программы «Большая студия» на телеканале ОТВ рассказал, что после обнаружения Грея с его хозяйкой неоднократно пытались связаться. Контакты в клинике остались после того, как псу в ней сделали операцию. Ни на один звонок женщина не отвечала. На связь с ветеринарами позднее вышла ее знакомая. В телефонном разговоре девушка опровергла информацию, описанную в «предсмертной» записке Грея. По ее словам, животное было абсолютно адекватно, неагрессивно, контактно и очень воспитанно. Грей был приучен к выгулу. Совершил он пару «страшных» грехов: оставшись как-то дома надолго один, прогрыз диван и дверь.

Публикация от Добрый хвост ветклиника (@dobriyhvost)

В клинике ужаснулись — неужели эти поступки достойны наказания смертью?





«Я достал его с того света, чтобы убить?»





Грею действительно делали операцию в клинике «Добрый хвост». Баграт Агажанов рассказал, что у пса были проблемы с желудочно-кишечной системой, что и стало причиной обращения к врачам. Ветеринар поделился, что операция прошла не без проблем. Бедняга Грей чуть не умер под скальпелем. Опытные руки сотрудников клиники достали его с того света. Достали, чтобы потом убить?

«Во время операции у него остановилось дыхание и сердце. Почему это произошло? Потому что он метис шарпея. Все врачи знают, что у шарпеев очень сложная работа сердечно-сосудистой системы. Средняя продолжительность жизни этой породы собак — от 10 до 15 лет. Если переводить на человеческий возраст, то в 15 лет животному около 100 человеческих. При должном уходе Грей еще поживет», — рассказал Баграт Агажанов.

Причины «плохого» поведения Грея дома ветврач объяснил тем же — за псом, скорее всего, просто неправильно ухаживали или он испытывал стресс. Животное что-то мучало, поэтому пес таким образом привлекал внимание к своим проблемам. А их, как оказалось, было немало.

«Когда мы сделали биохимический анализ крови, увидели завышенные печеночные показатели, показатели поджелудочной железы были завышенные. Это говорит о том, что помимо гастрита и колита у собаки панкреатит, воспаление поджелудочной железы, и гепатит, воспаление печени. Для того чтобы собака прожила еще, необходимо правильное диетическое питание. В идеале ему необходимо хотя бы полгода „сидеть“ на профессиональном корме», — пояснил ветеринар.





«Я начала его бить... ему лучше будет у вас»





К слову, хозяйка Грея все-таки вышла на связь с сотрудниками клиники. Женщина написала сообщение, полное отчаяния и боли, в одном из мессенджеров. Она призналась, что одной из немаловажных причин отказа от любимого друга, который прожил с ней почти 10 лет, стала именно финансовая составляющая.

«У меня денег едва хватает на еду ему, а корм ему прописан недешевый, и на оплату жилья. И живу я в съемном жилье, а он портить начал все. За девять с половиной лет он так себя не вел даже в щенячьем возрасте. Я спокойно могла оставить его дома и уйти на работу. А сейчас боюсь идти на работу, ожидая к вечеру новых пакостей. Днем он один. И присмотреть некому... Я думаю, ему лучше будет у вас, чем со мной, которая бьет и не может под старость лет уделить должного внимания. Я не смогу никогда забыть этого пса. Он мне родной. Мне лучше о нем больше ничего не знать. Слишком тяжело расставаться. Заранее вам спасибо», — написала экс-хозяйка Грея сотрудникам клиники.





Поступок женщины зоозащитники назвали трусостью. По их мнению, она просто испугалась порицания со стороны, поэтому и выбрала такой способ расставания с питомцем. Кроме того, своим поступком она показала, что просто хотела перенести ответственность за Грея, его здоровье и судьбу на плечи других людей.

«Зная изнутри работу приюта, я могу сказать, что люди переносят ответственность тем, кто может и кто декларирует. Что он с этой ответственностью справляется. Бывает, что человек устал от какой-то ответственности. Ведь это живое существо, достаточно пожилая собака, которая требует ухода, здесь вопрос в том, что человек скорее всего просто не справился с этой ответственностью. Либо он ее перекладывает, зная, что в добрых руках Баграта эта собака найдет должный уход и достойную старость», — рассуждает зооинспектор Екатерина Карпенко.

Но самое большое возмущение в массах вызвало даже не то, что женщина отказалась от старого больного паса, а то, каким образом она это сделала. В своих сообщениях она признается в огромной любви к четвероногому, но тогда, 9 января, она оставила его на морозе, привязанного к ручке двери. Специалисты же утверждают, что все можно было сделать более гуманно и, что немаловажно, соблюдая законы РФ.

«В соответствии с законодательством у этой женщины было 2 варианта: передать животное новому владельцу или пристроить в приют. Пояснить, что она больше не в силах содержать это животное — думаю, что приют ей бы не отказал», — разъяснил начальник управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергей Тузов.





«Хозяин не может единолично принять решение об эвтаназии здорового животного»





В 2018 году в России был принят Федеральный закон «О жестоком обращении с животными» (№ 498-ФЗ), согласно которому усыпить можно только то животное, которое подвержено мукам или болезням и испытывает сильные страдания. Подвергать эвтаназии здоровое животное запрещено.

«На уровне субъекта мы разработали положение о нахождении животного в приюте. Один из его пунктов гласит, что решение об эвтаназии животного принимается комиссионно при участии представителей ветеринарной службы, общественников, зоозащитников. Сам хозяин такого решения принять не может. У нас в 498-м законе прописано, что жестокое обращение с животными предусматривает от административной до уголовной ответственности», — пояснил Сергей Тузов.

Как отмечают зоозащитники, к сожалению, не всегда это требование закона выполняется. Челябинский Айболит Карен Даллакян вспоминает 90-е годы, когда в кризисное время было нормой оставлять животных под дверями ветклиник с просьбой усыпить. Причина была та же, что и в случае с Греем — хозяева морально и материально не справлялись с их содержанием. Зоозащитник сравнил ситуацию того времени с сегодняшним днем.

«Любая ветеринарная деятельность сегодня имеет коммерческий характер. Очень редко в коммерческих клиниках отказываются от клиента. К сожалению, очень редко можно встретить таких честных ветеринаров. Я говорю про всю Россию, в своей деятельности мы мониторим ситуацию. Есть ветеринары, которые переступают порог гуманности и выполняют эту историю (эвтаназию здоровых животных. — Прим. ред.)», — сетует Карен Даллакян.





«Она в него влюбилась с первого взгляда»





Возвращаясь к истории Грея, стоит отметить, что с первого дня его неожиданного появления в клинике «Добрый хвост» ему начали искать новый дом и ответственных хозяев. Зооактивисты рассказывали о бедолаге на своих страницах в соцсетях, сообществах и просто среди друзей и знакомых. Ветеринар-фельдшер Екатерина Кохановская поступала именно так, и не зря.

«Одна из девушек уже хочет видеть его дома. Девушка предупреждена, что животное возрастное, что есть сложности из-за проблем со здоровьем. Она обучена ставить уколы внутримышечно, может ставить уколы под холку, давать препараты в виде таблеток. Девушка сможет обеспечить должный уход. Я пообещала ей свое сопровождение 24/7 по телефону», — поделилась Екатерина.

Нового хозяина Грея, будь то знакомая Екатерины или кто-то другой, ждет дополнительный бонус — годовой запас специализированного корма для Грея. Это 180 килограммов питания. Баграт Агажанов рассказал, что его также закупят на пожертвования, которые переводят для Грея неравнодушные люди.

«Мы сейчас собираем деньги на годовой запас питания, потому что его необходимо кормить специальным профессиональным кормом, диетическим. Этот корм будет передан новому хозяину. Дальше раз в полгода ему нужно будет сдавать общий биохимический анализ крови, если будут какие-то отклонения по биохимии, то будет необходимо обследование. Раз в год нужно проверять сердечно-сосудистую систему», — рассказал о будущем Грея Баграт Агажанов.

Ветврач считает — Грей нормальный пес со своими возрастными особенностями. Тем не менее он оживлен и радостен, когда вокруг него много людей. Как сложится судьба брошенного четвероногого старичка, пока неизвестно. Но, сдается, все у него будет хорошо!