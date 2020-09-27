В России тарифы на электроэнергию вырастут на 5%

Повышение произойдёт в 2021 году, а также запланировано на 2022-2023 годы.

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В следующем, 2021, году тарифы на электроэнергию в среднем вырастут на 5% для населения. В 2022 и 2023 годах планируется повышать стоимость на свет на эту же цифру. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, который подготовило министерство экономического развития Российской Федерации.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения»,— говорится в документе.

Отметим, индексация будет проводиться в июле.

Что касается роста тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, то в 2021-2023 годах их предельные индексы сохранятся на том уровне, который был принят в сентябре 2019 года на ближайшие пять лет. А это в зависимости от региона от 2,4 до 6,5%.

Совокупный размер платежа за коммунальные услуги для населения в 2021-2023 годах, по прогнозам министерства экономического развития России, вырастет в среднем на 4%.