Более полутора миллионов рублей задолжал южноуралец за электроэнергию

Поставщику пришлось обращаться за взысканием задолженности в суд.

Послушать 00:00

В Верхнеуральске Челябинской области местный житель задолжал поставщику электроэнергии более 1,5 миллиона рублей за безучётное потребление электричества. Кроме того, на счётчике обнаружены следы вмешательства. Для того, чтобы взыскать задолженность с южноуральца, компании пришлось обращаться в Верхнеуральский районный суд.

В ходе судебного заседания поставщик электроэнергии ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» сообщил, что при проверке счётчика у должника, жителя посёлка Спасский, было выявлено множество нарушений. Так, на нём отсутствовали клеммная крышка, контрольная пломба электроснабжающей организации, а также виднелись следы сдвигания перемычек. Кроме того, на пломбе государственного поверителя нечёткие оттески. Все эти факты свидетельствуют о том, что мужчина незаконно вмешивался в прибор и безучётно использовал электроэнергию.

Как отметили в суде, по закону поставщик электроэнергии имеет право проводить проверки на предмет безучётного или бездоговорного потребления электроэнергии.

«Суд вынес решение, которым с ответчика в пользу ОАО „МРСК Урала“-„Челябэнерго“ взыскана задолженность за электроэнергию в размере 1569059 рублей 64 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 16045 рублей 00 копеек»,— сообщили в суде.

Решение в законную силу ещё не вступило.