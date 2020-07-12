Российских потребителей электроэнергии освободили от расходов на приборы учёта

Теперь оплачивать покупку и установку электросчётчика будут поставляющие компании.

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Россиян освободили от всех расходов, связанных с приборами учёта электроэнергии и от их поверки. Теперь все необходимые процедуры будут оплачивать гарантирующие поставщики и сетевые компании. Об этом «Российской газете» сообщили в министерстве энергетики Российской Федерации.

Благодаря тому, что покупать и устанавливать электросчётчики теперь будут не потребители, а поставщики, россияне смогут сэкономить, по оценкам представителей Минэнерго РФ, от 5 до 20 тысяч рублей. Кроме того, с потребителей сняли ответственность за обслуживание и поверку приборов, и россиянам остаётся только следить за их сохранностью.

А с 2022 года будут устанавливать исключительно интеллектуальные приборы учёта, которые позволят следить за показаниями онлайн. Кроме того, показания тоже будут передаваться автоматически в поставляющие компании.

«Интеллектуальные приборы учета будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появится возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета»,— сообщили в Минэнерго «Российской газете».

При этом, как отмечает издание, данные нововведения коснутся только приборов учёта электроэнергии, на счётчики расхода воды это не повлияет.