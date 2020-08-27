4500 человек в Челябинске останутся без электроэнергии

Временное отключение ждет горожан в ночное время.

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В Челябинске 4 500 человек останутся без электроснабжения. Отключение будет временным, причина — замена грозозащитного троса. Проводить работу будут сотрудники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» в ночь 30 августа с полуночи до четырех часов утра.

«В зону временного отключения электроснабжения попадают кварталы, ограниченные улицами Сулимова — Курчатова — Цеховая — Доватора и Монакова — Цвиллинга — Овчинникова — Замятина с общим количеством населения 4 500 человек», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Челябинцев просят заранее отключить электроприборы, для того, чтобы исключить их повреждение.