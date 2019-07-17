Россияне учат Леди Гагу варить борщи и готовить голубцы

Соотечественники Ирины Шейк ополчились против разлучницы в Instagram.

Несколько месяцев назад известная супермодель Ирина Шейк, уроженка Челябинской области, рассталась с голливудским актёром Брэдли Купером. И сразу же после звёздного расставания поползли слухи о том, что Шейк и Купер разошлись из-за романа актёра с певицей и актрисой Леди Гагой. Соотечественники Ирины Шейк поддержку модели восприняли как гражданский долг.

По-настоящему общественность взбудоражил слух о том, что Леди Гага и Брэдли Купер съехались. Об этом сообщили в известном европейском издании Touch.

И тут началось самое интересное: российские фанаты супермодели вместе со звёздами нашей эстрады активизировались и вступились за уроженку Южного Урала. Россияне устроили настоящий русский чат в Instagram-аккаунтах всех фигурантов этой любовной интриги.

Больше всех досталось разлучнице полюбившейся многим пары Леди Гаге. Россияне сначала просто возмущались расставанию Брэдли и Ирины, потом начали давать певице советы о том, как можно вкусно приготовить борщ или голубцы или как общаться со свекровью. Затем просто переписывались под фотографиями Гаги: кто-то писал туда, потому что не мог дозвониться до своих друзей, кто-то искал, где можно купить гараж подешевле, а кто-то просто передавал «Привет» своим родным.





Звёзды из России также присоединились к этому всеобщему флешмобу.

«А почем вы продаёте гараж в Бирюлево-Товарное? Почем?», — пишет под одной из публикаций Гаги фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков.





В аккаунте Ирины Шейк также образовались русские чаты. Девушку поддерживают, просят не сдаваться и быть сильной. А над недавним фото Ирины Шейк с кошкой фанаты решили подшутить.

«Ещё рано кошек заводить», — с доброй иронией пишут подписчики.





Замыкающее звено этой звёздной тройки тоже не осталось в стороне. В инстаграме Брэдли Купера также можно встретить «приветы» из России, рецепты селёдки под шубой и вопросы в духе «Куда сходить на выходные?». И, конечно, без шуток в комментариях также не обошлось.

«Если хочешь, давай ты себя раздавай, если ты не мужчина, а Wi-fi», — подшучивают над голливудской звездой.





Многие, кто принял участие в этом флешмобе, отметили своеобразие и исключительность русского патриотизма.

«Русский патриотизм — это отдельный вид патриотизма», — отметили россияне под публикацией супермодели.

Так что, если вы хотите получить полезные кулинарные советы, найти, где можно подешевле приобрести гараж, или найти любую другую информацию, вы знаете, куда вам нужно обращаться.