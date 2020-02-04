«Халяльная ипотека»: у мусульман может появиться возможность покупки квартир у банка без процентов

Теперь приобретение жилья пройдет без греха.

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Известно, что выдача денег под проценты является грехом для верующих мусульман, об этом говорится в Коране, поэтому для последователей Аллаха кредиты находятся под запретом. Однако в одном из банков Татарстана нашли выход.

«По исламским законам разрешено в трех формах: в форме аренды, когда банк предоставляет заемщику жилье в аренду с правом дальнейшего выкупа имущества; второй вариант, когда банк выкупает у застройщика жилье и продает с надбавкой; третий вариант — заключение трехстороннего договора между продавцом, покупателем и банком, где последний выступает гарантом», — объясняет Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Ринат Раев считает, что подобная практика окажется полезной для нашего региона, поскольку в жилье люди нуждаются, а в ипотеку верующие мусульмане ввязываться не желают. Кстати, в прошлом году только 16% южноуральских мусульман воспользовались ипотечным кредитованием. Виталий и Малика Батретдиновы вместе уже 7 лет, сначала пара жила с родителями, но потом сознательно «пошли на грех».

«Некоторые религиозные ученые при отсутствии других вариантов, разрешают брать ипотеку», — говорит Малика.

В 2014 Батретдиновы оформили ипотеку на 13 лет на квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей, внесли первоначальный взнос в размере 500 тысяч и поняли, что за оставшиеся 2 миллиона в течение 13 лет переплатят 100%, поэтому стараются избавиться от долга скорее — уже через год-полтора кредит молодые погасят.

«Мы надеемся, что и до Челябинской области дойдет возможность беспроцентной ипотеки, чтобы все выполнять по закону Шириата», — предполагает Виталий.

В Челябинской области банки подобных предложений верующим мусульманам пока не предлагают. Тема вновь получила огласку после того, как копейчанин Айнур Калдаров переехал в Башкирию и обратился к главе республики с жалобой, что не может себе позволить кредит по религиозным убеждениям.