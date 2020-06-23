На льготные кредиты под 2% будет направлено ещё 100 миллиардов рублей

Расширить программу для предприятий, пострадавших от коронавируса, предложил Владимир Путин.

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Сто миллиардов рублей будет выделено на льготные кредиты под 2% для предприятий, пострадавших от коронавируса. Такое предложение вынес сегодня, 23 июня, президент России Владимир Путин.



Глава государства подчеркнул, что данная мера стала востребованной среди представителей бизнеса. Уже сейчас одобрены заявки от 90000 компаний, где работают 2,4 миллиона сотрудников. При этом спрос на кредиты выше планируемая, в связи с чем Владимир Путин и предложил направить на программу дополнительные средства.

«Предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на её реализацию ещё 100 миллиардов рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости»,— заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что средства поступят организациям, тремя равными траншами в течение июня, июля и августа. Уже затем, в случае сохранения штатной численности, долг будет полностью списан.

В ходе обращение глава государства анонсировал и другие меры поддержки. Выплаты медработникам сохранятся до 15 сентября, для физлиц, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год уже с 1 января 2021 года введут налог в 15%, а программы по поддержки безработных продолжат действовать. Кроме того, семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10000 рублей.