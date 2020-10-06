В России стартует второй этап туристического кешбэка

Воспользоваться им можно будет в течение полутора месяцев.

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В России объявили старт второго этапа туристического кешбэка. Первый продлился всего неделю, следующий же будет действовать с 15 октября по 5 декабря. О том, что воспользоваться кешбэком можно будет в течение полутора месяцев, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В программу поддержки туротрасли внесли изменения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сроки оказания услуги продлились до 10 января 2021 года. В программу будут включены туристические агрегаторы. Срок продолжительности тура сократили с четырех до двух ночей. Отменена минимальная стоимость путевки в 25 тысяч рублей. Кешбэк в размере 20 процентов стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей (ранее — 15 тысяч)», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Для того, чтобы воспользоваться данными условиями, оплатить путевку на сайте мирпутешествий. рф необходимо с помощью карты «Мир». Процент от оплаты вернется на нее в течение пяти дней после приобретения тура.