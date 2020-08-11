Михаил Мишустин подписал постановление о кэшбеке за внутренний туризм

Деньги будут начисляться при оплате путешествий по России с карт системы «Мир».

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возврате средств за покупку туров по России. Условия программы распространяются также на круизы и проживание в гостинице. Об этом сегодня, 11 августа, рассказали в пресс-службе правительства страны.



Кэшбек или компенсация будут начисляться в течение 5 дней с момента оплаты поездки. В программу, помимо организованных туров и круизов включено проживание в отеле для путешествующих самостоятельно.

«В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, стоимость путёвки — от 25 тыс. рублей, оплата картой „Мир“»,— рассказали в пресс-службе правительства России.

Отмечается, что список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00:00 по московскому времени, а оплатить путёвку необходимо до 28 августа. Сумма полученного кэшбека напрямую зависит от стоимости поездки. Так, при тратах от 25 000 на карту вернутся 5 000, от 50 000 — 10 000, от 75 000 — 15 000 рублей.

Отметим, на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России правительством выделено 15 миллиардов рублей. Новая программа, по планам властей, увеличит привлекательность путешествий по стране.