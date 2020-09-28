На Южном Урале возрос спрос на «ювелирный туризм»

Люди ездят в походы, чтобы добыть неотшлифованные минералы.

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В России увеличился ажиотаж на «ювелирный туризм». Люди едут за драгоценными камнями не в магазины, а на карьеры или отвалы. Там они самостоятельно отыскивают неотшлифованные минералы. В одно из таких турне отправилась Екатерина Плескачева. Женщина занимается туризмом уже 31 год, а в поход за минералами она взяла 9-летнего сына.



«Наверное, из 30-и лет я 20 хотела это попробовать. Мешала сначала, давайте назовём ее природная скромность, отсутствие образования, я всегда думала, что геологи — это люди со специальным образованием. Ну, из всех своих путешествий обязательно что-то привозила. И к минералам тянуло всегда с детства»,— рассказала жительница Челябинска Екатерина Плескачева.

Для «ювелирного», или как ещё его называют «геологического» туризма, не нужна специальная экипировка. Подойдёт любая удобная одежда, головной убор, молоток, кирка и знание простейших минералов. В таких походах можно найти камни почти идеальной формы или расколоть его молотком, чтобы найти полудрагоценный минерал.

«Молоток надо применять так, не как забивая гвозди, а одним резким ударом получаем скол. На этом сколе уже смотрим есть ли необходимый, интересующие нас результаты или нет»,— подчеркнул геолог Аркадий Шохин.

Сложностей или тяжелого труда в геологическом туризме нет, подчеркивает организатор экскурсий Алексей Синеглазов. По его словам, все походы организованы с максимальным удобством для людей. В поездку входят посещение музея с экскурсией и двух локаций, таких как кизильский карьер и отвал.

«Без затрат каких-то больших физических. Без походов каких-то на дальние расстояния. То есть, мы подъезжаем на какое-то место, где сразу можно найти что-то интересное»,— отметил организатор экскурсий Алексей Синеглазов.

Стоимость экскурсии — 1 900 рублей со взрослого человека. Для детей действуют скидки. Также цены зависят от длительности путешествия. В зимнее время геологи планируют экскурсии в пещеры.