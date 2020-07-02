В России с 1 июля у обуви, лекарств и табака должна быть цифровая маркировка

Вся информация должна передаваться в государственную информационную систему.

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С 1 июля по всей России заработала обязательная цифровая маркировка обуви, лекарственных препаратов и табачной продукции. Это касается только той продукции, которая была произведена после вступления в силу обязательной маркировки. Обуви, упаковки сигарет и лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, могут находиться в обороте до окончания своего срока годности.

Через маркировку в государственную информационную систему будут поступать данные о любом движении товаров данных категорий.

Отмечается, что маркировка очень важна как для производителя, так и для потребителя.

«За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает. А в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей», — поделился заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Проверить маркировку может любой гражданин РФ через мобильное приложение «Честный знак». В случае выявления нелегальной продукции прямо из приложения об этом можно сообщить в систему, информацию получат контрольно-надзорные ведомства.

Следующей категорией товаров, для которых маркировка будет обязательной, станут фототовары, духи и туалетная вода (с 1 октября 2020 года).