В кино, на книгах и афишах могут появиться новые возрастные маркировки

Инициативу планируют внести на рассмотрение в госдуму.

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Вместо строгих цифр «6+», «12+» в театрах и музеях появятся обобщенные рекомендации. Депутаты госдумы подготовили законопроект к первому чтению о внесении поправок в закон о защите детей от вредной информации. Инициатива пошла от комитета по культуре под председательством Елены Ямпольской.

Предполагается, что сохранится только одна маркировка +18, от остальных (0, +6, +12) откажутся. Вместо них появятся общие рекомендации, по которым определить возраст зрителя будет несложно: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

В Молодежном театре Челябинска о законопроекте отозвались неоднозначно.

«Если бы сейчас мы собрались с коллективом на совещании, то наши мнения разделились бы. В принципе нужно на чем-то останавливаться, люди только привыкли к цифрам. Даже на афише понятно сразу, кто может идти на спектакль. Ведь, когда ты видишь категорию „6+“, становится понятно, а вот „для семейного просмотра“ не очень. Придется внимательно читать аннотацию, чтобы понять. Мы тоже сталкиваемся с такими случаями, когда ввели „3+“. Это тоже не совершенная система, но она уже знакомая и понятная», — рассказали в пресс-службе молодежного театра.

«Формальное, механистическое следование букве закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ превратилось в маркировку с издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции „18+“, то есть запрещенной для детей», — отметили в пояснительной записке к майскому законопроекту члены комитета по культуре.

Правительство Российской Федерации, сообщило, что законопроект поддержат, при условии доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.