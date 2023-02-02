«В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — замечают в пресс-службе.
Среди индексируемых пособий — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России.
Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличили до 22,9 тыс. рублей, размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью также вырос до 22,9 тыс. рублей.
Увеличился и размер материнского капитала. На первого ребенка — с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей. На второго и последующих детей (если не получали на первого ребенка) — с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей.
Назван размер минимальной оплаты труда на 2023 год в Челябинской области. Он на две с лишним тысячи рублей больше общероссийского.
Размер прожиточного минимума в 2023 году в Челябинской области увеличили на 5%.