В России с 1 февраля увеличили размер 46 социальных пособий

Выплаты увеличены на 11,9%

С 1 февраля 2023 года в России на 11,9% вырос размер федеральных социальных выплат, пособий и компенсаций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год»,

— замечают в пресс-службе.

Среди индексируемых пособий — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России.

Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличили до 22,9 тыс. рублей, размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью также вырос до 22,9 тыс. рублей.