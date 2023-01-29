В России материнский капитал проиндексируют на 11,9% с 1 февраля

Увеличится и ряд других выплат и пособий

С 1 февраля материнский капитал и ряд социальных выплат вырастут на 11,9%. Как сообщили в пресс-службе Госдумы 29 января, выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции.

«Для семей с одним ребенком размер маткапитала составит 586 946,72 рубля, и 775 628,25 рубля — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало»,— сообщили в Госдуме.

Кроме того, на 11,9% проиндексируют, например, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие — всего около 40 видов выплат и пособий.