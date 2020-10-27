В России родителям детей до семи лет увеличат оплату больничных

Вне зависимости от стажа выплаты поднимут до размеров среднего заработка.

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В России увеличат размер оплаты больничных листов для родителей детей до семи лет. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета. Выплаты будут увеличены до размера среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — гласит текст поручения на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу президент потребовал предоставить до 1 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее Владимир Путин распорядился о предоставлении целого ряда мер поддержки для родителей в условиях пандемии коронавируса. С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей. В июне родители детей от трех до шестнадцати лет получили разовую выплату по десять тысяч рублей. В июле выплата повторилась, но для всех детей до 16 лет. С июня родителям с низкими доходами начали выплачивать пособия в размере половины прожиточного минимума на детей от трех до семи лет.